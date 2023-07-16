Российскими ракетными ударами был частично разрушен Собор в Одессе ...

В ночь на воскресенье Одесса подверглась очередному ракетному удару, в результате чего был убит один человек, более 20 человек пострадали, частично разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, другие памятники архитектуры.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, по Одессе были выпущены ракеты типа «Калибр», запущенные из подводной лодки в Черном море, ракеты «Искандер-К», которые были выпущены из Крыма, ракеты «Оникс», Х-22 и баллистические ракеты «Искандер-М».

Частично разрушенный Кафедральный собор в Одессе является крупнейшим православным храмом города. В 1936 году он был разрушен. В начале 2000-х годов Собор был восстановлен, а в 2010 году Спасо-Преображенский кафедральный собор был освящен патриархом Кириллом.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить России за нанесенные Одессе разрушения.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Зеленский.

Объясняя цели ночных ударов по Одессе, Минобороны России сообщило, что они были нанесены по объектам, "где готовились теракты против России" и где "находились иностранные наемники".