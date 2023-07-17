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Глава Антикоррупционной прокуратуры не намерена жить в Молдове – Чубашенко

Опубликовано : 24 июль 2023 г. 19:04 | Просмотров: 1 366 | Категория: Власть / Аналитика сети

Вероника Драгалин тратит в месяц по 1000 долларов на аренду квартиры и отказывается купить жилье, потому что не собирается оставаться в Молдове.

Об этом написал в своей статье известный публицист Дмитрий Чубашенко, комментируя последние заявления назначенной в нарушение закона главой Прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероники Драгалин.

Ниже, приводится полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Американская прокурорка Вероника Драгалин жалуется, что в Молдове у нее маленькая зарплата, которой ей едва хватает на аренду жилья. Говорит, что тратит на съемную квартиру тысячу долларов в месяц. В год выходит 12 тысяч. За пять лет, на которые Драгалин утверждена в должности главы Антикоррупционной прокуратуры, набежит 60 тысяч. Если она решит поработать еще один срок, то и все 120 тысяч.

Возникает логичный вопрос: почему Драгалин, у которой, как сообщает пресса, есть американские накопления в сотни тысяч долларов, и которая собирается потратить, как минимум, еще 60 тысяч долларов на аренду жилья, не купит собственную квартиру или дом в Кишиневе? Наша версия: потому что она не собирается здесь жить. Потому что она здесь чужая. Отработав свой срок в должности главы АП, или даже досрочно, она сядет в самолет и улетит к себе обратно в США.

Таких гастролирующих иностранцев, как Драгалин, сегодня в Молдове немало. Они приезжают уже в Кишинев, как гастарбайтеры, с Запада, на временную подработку, чтобы получить в своем CV красивую запись о том, какой важной «шишкой» они были на своей как бы первой родине, и потом показывать эту запись потенциальным работодателям на своей реальной родине, за границей, чтобы выторговать себе повыше должность и зарплату.

То, что Драгалин оказалась в своем кресле случайно, что ее компетенции весьма сомнительны, и ведет она себя совершенно неадекватно, скоро, кажется, поймут все. Но для нынешнего политического режима это не имеет значения. Главное — она американка. По понятиям этой власти, и президентом Молдовы может быть любой техасский фермер. Причем, без всяких выборов.


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