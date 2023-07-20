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США напомнили Грузии об ответственности за состояние здоровья Саакашвили

Опубликовано : 25 июль 2023 г. 11:35 | Просмотров: 439 | Категория: Мир

Соединенные Штаты обеспокоены состоянием здоровья находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметив, что США внимательно следят за ходом дела бывшего грузинского президента.



Миллер подчеркнул, что в США обеспокоены состоянием здоровья экс-президента Грузии.



"Я лишь скажу, что мы внимательно следим за делом господина Саакашвили. Мы очень обеспокоены состоянием его здоровья", – заявил Мэтью Миллер.



Он также отметил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Михаилу Саакашвили.


В начале июля, Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.



Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, в конце сентября 2021 года тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был арестован и находится в заключении. Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.


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