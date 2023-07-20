США напомнили Грузии об ответственности за состояние здоровья Саакашвили
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Соединенные Штаты обеспокоены состоянием здоровья находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметив, что США внимательно следят за ходом дела бывшего грузинского президента.
Миллер подчеркнул, что в США обеспокоены состоянием здоровья экс-президента Грузии.
"Я лишь скажу, что мы внимательно следим за делом господина Саакашвили. Мы очень обеспокоены состоянием его здоровья", – заявил Мэтью Миллер.
Он также отметил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Михаилу Саакашвили.
В начале июля, Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.
Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, в конце сентября 2021 года тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был арестован и находится в заключении. Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.
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