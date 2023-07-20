США напомнили Грузии об ответственности за состояние здоровья Саакашвили ...

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметив, что США внимательно следят за ходом дела бывшего грузинского президента.





























В начале июля, Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.











