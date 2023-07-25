Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы ...

Скрывающийся в Лондоне молдавский бизнесмен Вячеслав Платон признан виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд рублей.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, такой приговор был вынесен Тверским районным судом Москвы.

Платон был признан виновным в совершении целого ряда преступлений, таких как создание преступного сообщества и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

"В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создал преступное сообщество", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Отмечается, что с июня 2013 года по май 2014 года участники преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в преступное сообщество, на банковские счета АО КБ «Молдиндконбанк», а общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.

Суд признал Вячеслава Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон.