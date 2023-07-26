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Чубашенко: Разочарованные Майей Санду в поисках очередного о-чарования

Опубликовано : 29 июль 2023 г. 13:53 | Просмотров: 1 718 | Категория: Аналитика сети

После первой реакции разочарованного избирателя — больше никогда не ходить на выборы, вообще ни за кого голосовать, потому что «все политики одним дерьмом мазаны», наступает поиск, кем бы еще о-чароваться.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, комментируя скандальное выступление одного из актеров-агитаторов за партию Майи Санду, раскритиковавшего ее из-за отказа партии выдвигать своего друга кандидатом в примары родного села.

Ниже, приводится полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Иммунитет от режима PAS-Sandu: процесс пошел

То, что знаковые и популярные в широких народных массах сторонники режима PAS-Sandu начали открыто выражать разочарование своими вчерашними кумирами, свидетельствует, что процесс приобретения иммунитета от этой политической заразы начался.

Радоваться этому или огорчаться? Скорее, в этой истории больше подошел бы парадокс про то, что «смерть кошки хозяйку не обрадовала — но и не огорчила».

В 2019-2021 годах волна всеобщей поддержки Майи Санду и ее партии PAS поднялась так высоко, что противостоять ей было невозможно. Никакой волнорез не может остановить цунами.

Главными продюсерами прихода PAS-Sandu к власти в результате полной победы на президентских и парламентских выборах стали олигарх Владимир Плахотнюк, глава режима «захваченного государства» своего имени, и его подопечный президент Игорь Додон. Они настолько всех достали, что движущей силой голосования для многих стала просто ненависть к ним. Ни для какой «третьей силы» места в том раскладе не оставалось. Цунами PAS-Sandu должно было смыть всех.

Новая власть стала своего рода эпидемией социально-политического ковида. У эпидемии свои «правила» - она приходит, расширяется и затухает, когда хочет и как хочет. Человек пытается бороться с эпидемией, но пока она не соберет свою «жатву», она все равно не успокоится. Врачи подтвердят, что кризис — это такая фаза течения болезни, на которую влиять практически невозможно: человек либо умирает, либо начинает выздоравливать по мере прохождения кризиса.

Для смягчения удара эпидемии, с перспективой ее преодоления, важно приобрести иммунитет. Обычно для этого приходится переболеть самому, потому что даже прививки не помогают — они могут смягчить течение болезни, но не оградить от нее.

Когда Плахотнюк с Додоном приводили PAS-Sandu к власти, было совершенно очевидно, что пока достаточно большое количество людей, прежде всего, из тех, кто эту власть поддержал, не «накушаются» ею до тошноты, до рвоты, ничего с феноменом этой очарованности и популярности поделать будет невозможно. Эта эпидемия должна была прийти, расшириться и уйти, а люди должны были приобрести иммунитет к этой «желтой» социально-политической заразе.

PAS-Sandu не обманули ожиданий реалистов. Они оказались на редкость тупыми, самоуверенными и некомпетентными, чтобы это стало очевидным для все большего числа людей. И вот дошло до того, что не выдержали и их самые верные фанаты. Даже они раз-очаровались.

Это не значит, что прямо завтра за Санду или PAS перестанут голосовать. Чтобы политически «умер» Рошка, должны были появиться Гимпу с племянником. Их сменил Филат. Потом всех подмял Плахотнюк. Затем появилась платформа DA. Потом всех подмяли Санду и PAS, которые создали сиквел «захваченного государства» Плахотнюка. Чтобы ушло PAS-Sandu, тот специфический избиратель, который голосует за такие политические силы, должен увидеть им замену, окончательно проклясть прежних кумиров и побежать за новыми.

Первая реакция разочарованного избирателя — больше никогда не ходить на выборы, вообще ни за кого голосовать, потому что «все политики одним дерьмом мазаны». Но потом избиратель успокаивается, начинает задавать себе вечный вопрос «Dar eu cu cine votez?» и искать, кем бы еще о-чароваться.


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