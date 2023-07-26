Консульство России в Молдове приостанавливает свою деятельность ...

Деятельность консульства приостановлена на неопределенное время.

Об этом посольство России в Молдове сообщило в соцсетях.

"В консульском отделе Посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 г. временно приостановлен приём", - говорится в сообщении.

Посольство не сообщило причину приостановки работы консульства.

Решение дипмиссии объявлено после того, как 26 июля власти Молдовы заявили об ограничении количества аккредитованных в Молдове дипломатов Российской Федерации.

Согласно этому решению, страну должны покинуть 45 сотрудников посольства из 70. В Молдове должны остаться 10 дипломатов и 15 административно-технических работников посольства Российской Федерации.