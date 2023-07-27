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Путин впервые объявил о "вооруженном конфликте" с Украиной

Опубликовано : 30 июль 2023 г. 13:34 | Просмотров: 731 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин объявил, что Россия находится "в состоянии вооруженного конфликта с соседом", имея в виду Украину.

Такое заявление российского президента прозвучало впервые и было озвучено им в пятницу, на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге.

"У нас 2023-и и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом", - заявил Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов по поводу репрессий в отношении инакомыслящих.

В России официально преследуют людей, называющих "войной" действия России в Украине. Официально, действия российской армии в Украине называются "специальной военной операцией".


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