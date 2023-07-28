Война переместилась в Москву ...

Министерство обороны России сообщило о двух украинских дронах, сбитых в ночь на 1 августа над Одинцовским и Наро-Фоминский районами Московской области. Еще один беспилотник рухнул в "Москва-Сити", повредив фасад башни на уровне 21-го этажа.

По данным минобороны России, упавший на башню дрон "был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы".

Уже известно, что, как и предыдущей ночью, дрон попал в башню в "IQ-квартале", где расположен правительственный комплекс. Там, в частности, находятся Министерство цифры, Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли.

Аэропорт Внуково был временно закрыт, а самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

Украинские власти ничего не сообщали о принадлежности дронов.