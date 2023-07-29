Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове ...

В среду утром в ворота здания посольства России в Кишиневе врезался автомобиль.

Как сообщает полиция, инцидент произошел примерно в 6 часов утра.

В сообщении полиции уточняется, что находящийся за рулем автомобиля Mercedes мужчина протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишинёве, после чего скрылся с места ДТП.

Автомобиль был остановлен полицейскими уже за пределами Кишинева, в Страшенском районе.

Ведется следствие.