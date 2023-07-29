МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 12:58  

Власти Польши возмущены вызовом своего посла в МИД Украины

Сегодня, 11:30  

Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

Вчера, 07:46  

Война переместилась в Москву

31.07.2023  

Молдова будет продлевать режим Чрезвычайного положения до конца войны в Украине

30.07.2023  

Путин впервые объявил о "вооруженном конфликте" с Украиной

29.07.2023  

Консульство России в Молдове приостанавливает свою деятельность
все новости

Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

Опубликовано : 02 август 2023 г. 11:30 | Просмотров: 498 | Категория: Криминал

В среду утром в ворота здания посольства России в Кишиневе врезался автомобиль.

Как сообщает полиция, инцидент произошел примерно в 6 часов утра.

В сообщении полиции уточняется, что находящийся за рулем автомобиля Mercedes мужчина протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишинёве, после чего скрылся с места ДТП.

Автомобиль был остановлен полицейскими уже за пределами Кишинева, в Страшенском районе.

Ведется следствие.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
КРИМИНАЛ
Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове ...

Просмотров: 490
Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы

Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы ...

Просмотров: 1 573
(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление ...

Просмотров: 2 928
В Приднестровье убит глава оппозиционной партии

В Приднестровье убит глава оппозиционной партии ...

Просмотров: 2 245
В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции

В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции ...

Просмотров: 3 209
Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца ...

Просмотров: 6 464
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Просмотров: 10 563
(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

Просмотров: 7 081
Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Просмотров: 6 836
Почему Санду покрывает Спыну?

Почему Санду покрывает Спыну?

Просмотров: 6 568
Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Просмотров: 6 464
В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Просмотров: 6 441
Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Просмотров: 5 736
При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения

При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения

Просмотров: 5 123
ВЛАСТЬ
Молдова будет продлевать режим Чрезвычайного положения до конца войны в Украине

Молдова будет продлевать режим Чрезвычайного положения до конца войны в Украине

29.07.2023  Консульство России в Молдове приостанавливает свою деятельность
28.07.2023  Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове
27.07.2023  Независимый аудит допускает ликвидацию дочерней компании Газпрома из-за долгов
ЛЮДИ
(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

18.04.2023  На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия
08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление
17.07.2023  В Приднестровье убит глава оппозиционной партии



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2023 (4)
Июль 2023 (38)
Июнь 2023 (21)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)
Март 2023 (13)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker