Власти Польши возмущены вызовом своего посла в МИД Украины ...

Как заявил в этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, "таких ошибок быть не должно".

"Вызов посла Польши в МИД Украины никогда не должен иметь места. В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, цитируемый "Польским радио".

Он напомнил, что посол РП в Украине Бартош Цихоцкий был единственным из послов, кто остался в Киеве в день вторжения России в Украину — 24 февраля 2022 г.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины 1 августа в связи с заявлением главы Бюро по международной политике при президенте Польши Марцина Пшидача на центральном польском телеканале TVP 1 в контексте того, что 15 сентября заканчивается действие запрета ЕС на импорт четырех видов сельхозпродукции из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию, но польское правительство уверяет, что даже если запрет не продлят, оно само закроет границы. "Самое главное сегодня — это защита интересов польского фермера. У нас сейчас сезон уборки урожая. Польское зерно нужно собирать, хранить и распределять по адекватной, достойной цене. Что касается Украины, то Украина действительно получила значительную поддержку со стороны Польши. Я думаю, что ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играет в судьбе Украины в последние месяцы и годы", - заявил тогда Пшидач.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заверил, что всегда будет защищать доброе имя Польши и ее безопасность, и что интересы любой другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.

В ответ на действия Украины, МИД Польши пригласил посла Украины в Польше Василия Зварича для беседы.