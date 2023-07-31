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Алексей Навальный приговорен к 19 годам тюрьмы

Опубликовано : 04 август 2023 г. 18:36 | Просмотров: 553 | Категория: Мир

Российский оппозиционер Алексей Навальный вновь осужден, общей срок тюремного заключения составит 19 лет.

В пятницу Московский городской суд провел выездное заседание в тюрьме во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему делу. Российский оппозиционер был приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Алексея Навального обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и реабилитации нацизма.

Оглашение приговора, как и слушания по делу (с середины июня), проходило в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора Навального отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до заседания суда.

Алексея Навального обвиняли в семи эпизодах по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан, финансировании экстремистской деятельности, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Судебное производство по этим эпизодам началось в мае 2023 года.

Ранее Навальный был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Алексей Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года.

Дело Навального рассматривал судья Мосгорсуда Андрей Суворов, который ранее судил бывшего топ-менеджера "Интер РАО", гражданку Молдовы Карину Цуркан по делу о шпионаже.


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