Скончался бывший депутат Тудор Делиу
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Бывший лидер Либерал-демократической партии Молдовы, экс-депутат Тудор Делиу скончался 4 августа в возрасте 67 лет.
Как сообщил в соцсетях нынешний лидер ЛДПМ Владимир Филат, Тудор Делиу скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
До своего избрания в 2010 году депутатом парламента, Делиу занимался педагогической деятельностью, был избран примаром села Резены, Яловенского района.
Был депутатом до 2019 года.
В 2018 году становится председателем ЛДПМ.
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