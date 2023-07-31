Скончался бывший депутат Тудор Делиу ...

Бывший лидер Либерал-демократической партии Молдовы, экс-депутат Тудор Делиу скончался 4 августа в возрасте 67 лет.

Как сообщил в соцсетях нынешний лидер ЛДПМ Владимир Филат, Тудор Делиу скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

До своего избрания в 2010 году депутатом парламента, Делиу занимался педагогической деятельностью, был избран примаром села Резены, Яловенского района.

Был депутатом до 2019 года.

В 2018 году становится председателем ЛДПМ.