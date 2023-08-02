Российский теоретик левого движения внесен в список террористов и экстремистов ...

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий объявлен в России "иноагентом" и внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Кагарлицкий был внесен в соответствующий перечень российской Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Согласно российским законам, фигуранты этого списка лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, а также использовать деньги на банковских счетах.

64-летний Борис Кагарлицкий был арестован 26 июля на 2 месяца судом в Сыктывкаре по ходатайству ФСБ России по обвинению в призывах к терроризму. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Уголовное дело против него было возбуждено после опубликованного ми текста в Интернете о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий является теоретиком неомарксизма. Преподает в Московской высшей школы социальных и экономических наук. В 1982 году он был арестован по диссидентскому "делу молодых социалистов". Тогда, Кагарлицкий был обвинен в антисоветской пропаганде.