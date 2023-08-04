Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе
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Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в связи с продолжающейся войной России с Украиной.
По его мнению, если бы Румыния не вступила в ЕС и НАТО, она была бы такой же уязвимой, как и Молдова.
"Считаю, что в настоящий момент Молдова является самым уязвимым европейским государством, не являющимся членом Евросоюза и НАТО", - заявил Чолаку в интервью журналисту Иону Кристою.
Румынский премьер-министр сделал свое заявление в контексте оценки ситуации в связи с войной в Украине.
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