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Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе

Опубликовано : 08 август 2023 г. 16:52 | Просмотров: 346 | Категория: Власть / Мир

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в связи с продолжающейся войной России с Украиной.

По его мнению, если бы Румыния не вступила в ЕС и НАТО, она была бы такой же уязвимой, как и Молдова.

"Считаю, что в настоящий момент Молдова является самым уязвимым европейским государством, не являющимся членом Евросоюза и НАТО", - заявил Чолаку в интервью журналисту Иону Кристою.

Румынский премьер-министр сделал свое заявление в контексте оценки ситуации в связи с войной в Украине.


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