Дочерняя компания Газпрома впервые "провалила" Общее собрание акционеров ...

Впервые за всю историю своего существования, молдо-российское АО "Молдовагаз" не смогло утвердить целый пакет обязательных документов.

Как сообщил в соцсетях гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков, этот факт является показателем "беспрецедентного краха руководства АО "Молдовагаз"".

По данным Петкова, который является миноритарным акционером АО "Молдвоагаз" (дочерняя структура "Газпрома" – ред.), состоявшееся 28 июля Годовое общее собрание акционеров АО "Молдовагаз" должно было утвердить 4 документа, которые являются обязательными и самыми важными в деятельности любого акционерного общества.

В частности, речь идет о Финансовом отчете, Отчете правления за предыдущий год, Отчете Ревизионной комиссии за предыдущий год, а также об Отчете Наблюдательного совета за предыдущий год.

"По всем этим вопросам представитель правительства Молдовы выступил с особым мнением, объявив, что голосует "против". Можно спорить с аргументами правительства, но оно голосовало "ПРОТИВ".

Остужу головы тех, кто до сих пор считает, что пакета правительства (35,33% акций) не достаточно для влияния на решения в АО "Молдовагаз". Именно голосов правительства было достаточно для отклонения самых важных документов этого газового монстра.

Теперь, логично созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров, потому как все вышеупомянутые документы, которые кстати до этого ушли в Бюро статистики, в Минфин, в Нацкомиссию по финансовому рынку, не действительны", - написал Александр Петков.

Акционер считает, что подобная беспрецедентная ситуация "является неудовлетворительной оценкой всему менеджменту АО "Молдовагаз" во главе с Чебаном".

Известно, что Вадим Чебан был назначен главой Правления АО "Молдовагаз" в 2019 году, при непосредственной протекции тогдашнего президента Игоря Додона. Несмотря на то, что Чебан был назначен на 3-летний строк, в 2021 году, незадолго до истечения полномочий Додона, было проведено сомнительное с правовой точки зрения решение о переназначении Чебана еще на 3 года.

Примечательно, что АО "Молдовагаз" ничего не сообщило о провальном годовом собрании акционеров. В пресс-релизе компания ограничилась сообщением о том, что "в ходе Собрания были представлены годовые отчеты деятельности органов управления и финансовый отчет АО «Молдовагаз» за 2022 год".

Сам Чебан, напрямую ответственный за сложившуюся ситуацию, также ничего не сообщал о своей дальнейшей судьбе.

Известно, что в Кишиневском суде рассматривается дело о ликвидации АО "Молдовагаз", которое грубо нарушает закон, предписывающий недопустимость сохранения отрицательной величины чистых активов более 3 лет. По данным последнего Отчета независимых аудиторов, общая сумма долгов компании (без учета долгов, учитываемых на забалансовых счетах) превышает общую сумму активов на 2 795 811 277 леев. Они же отметили, что отрицательная величина чистых активов ниже уставного капитала продолжается с 2015 года.