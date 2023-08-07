Санду с Гуцул объединяет искусственный интеллект – Чубашенко ...

Речи таких молдавских политиков, как Майя Санду и Евгения Гуцул создают впечатление, что они являются дальними родственниками героини романа Ильфа и Петрова Эллочки Щукиной, которая обходилась состоящим из 30 слов словарным запасом.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, сравнив выступления Санду и Гуцул.

Ниже, приводится полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Санду, Гуцул и искусственный интеллект

Героиня романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Эллочка Щукина обходилась словарным запасом из 30 слов: Хамите. Хо-хо! Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. Не учите меня жить. Кр-р-расота! Ого!

Когда слушаешь или читаешь некоторых молдавских политиков, такое впечатление, что они дальние родственники этой особы. Словарный запас у них, конечно, побольше, но есть в нем стандартный набор слов, из которых складываются, как из деталей конструктора «лего», вроде бы разные, но на самом деле, одинаковые тексты. Трудно отделаться от впечатления, что с появлением искусственного интеллекта этот свой набор слов они, или те, кто составляет им тексты, просто загружают в компьютерную программу, и она выдает такому политику, или его спичрайтеру, очередной текст выступления, интервью или поста в соцсетях.

«Реформа юстиции, коррупция, коррупционеры, честные люди, внешняя оценка, очищение системы, коррумпированные судьи, реформа, целостность, честность, демократия, Европейский Союз, Европа, европейская интеграция, будущее, верный путь, криминальные группировки, изменения, независимость юстиции, ответственность, единство, справедливость, воры, борьба с коррупцией, институты, коррумпированные группировки, демократические процессы, хороший профессионал», - вы уже догадались, что это набор слов, который можно найти в любом выступлении президентки Майи Санду.

Недавно у нее появилась гагаузская «сестра по разуму». Или по искусственному интеллекту.

«Команда Илана Шора, наш Лидер Илан Шор, продолжаем работу по внедрению, мы не можем ждать, жизнь не стоит на месте, держим ситуацию под контролем, лично вникаем во все проблемы, принимаем решения, изменить настоящее, построить прекрасное будущее,

Гагаузии край мечты, счастье, мир сказки и веселья, прекрасная Гагаузия, команда профессионалов, мечты становятся реальностью, любимая Гагаузия, члены нашей команды», - это глоссарий, который загружает в программу ИИ башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

А можно не быть такими роботоподобными и попробовать говорить нормальным человеческим языком? Люди все-таки хотели бы видеть среди руководителей тоже людей, а не киборгов и гибридов, управляемых ИИ.