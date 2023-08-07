Китай считает США крупнейшим источником нестабильности в мире ...

Министр иностранных дел КНР Ван И обрушился с критикой на США за подавление развивающихся стран и назвал Вашингтон "крупнейшим источником нестабильности" в мире.

Как сообщает издание South China Morning Post, Ван И заявил об этом своей поездки в Юго-Восточную Азию на следующий день после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на инвестиции в технологии против Пекина.

"Соединенные Штаты, исходя из своего стремления сохранить однополярную гегемонию, не желают видеть развитие и оживление Китая и других развивающихся стран", - сказал Ван премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну.

Глава МИД КНР считает, что США "потворствуют и поддерживают силы независимости Тайваня, которые полагаются на Соединенные Штаты в стремлении к независимости, пытаясь пересечь красные линии Китая".

"Эти извращенные практики только подорвут доверие к ним, обнажив тот факт, что Соединенные Штаты стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире", - заявил Ван И.

Поездка главы МИД КНР в Сингапур, Малайзию и Камбоджу является его первым официальным зарубежным визитом после его повторного назначения на пост министра иностранных дел в июле.