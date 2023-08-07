МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 22:17  

Китай считает США крупнейшим источником нестабильности в мире

Сегодня, 10:43  

Санду с Гуцул объединяет искусственный интеллект – Чубашенко

Вчера, 17:03  

Дочерняя компания Газпрома впервые "провалила" Общее собрание акционеров

09.08.2023  

Правительство считает индексацию пенсий безответственной мерой

08.08.2023  

Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе

07.08.2023  

Российский теоретик левого движения внесен в список террористов и экстремистов
все новости

Китай считает США крупнейшим источником нестабильности в мире

Опубликовано : 11 август 2023 г. 22:17 | Просмотров: 98 | Категория: Мир

Министр иностранных дел КНР Ван И обрушился с критикой на США за подавление развивающихся стран и назвал Вашингтон "крупнейшим источником нестабильности" в мире.

Как сообщает издание South China Morning Post, Ван И заявил об этом своей поездки в Юго-Восточную Азию на следующий день после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на инвестиции в технологии против Пекина.

"Соединенные Штаты, исходя из своего стремления сохранить однополярную гегемонию, не желают видеть развитие и оживление Китая и других развивающихся стран", - сказал Ван премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну.

Глава МИД КНР считает, что США "потворствуют и поддерживают силы независимости Тайваня, которые полагаются на Соединенные Штаты в стремлении к независимости, пытаясь пересечь красные линии Китая".

"Эти извращенные практики только подорвут доверие к ним, обнажив тот факт, что Соединенные Штаты стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире", - заявил Ван И.

Поездка главы МИД КНР в Сингапур, Малайзию и Камбоджу является его первым официальным зарубежным визитом после его повторного назначения на пост министра иностранных дел в июле.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Китай считает США крупнейшим источником нестабильности в мире

Китай считает США крупнейшим источником нестабильности в мире ...

Просмотров: 62
Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе

Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе ...

Просмотров: 942
Российский теоретик левого движения внесен в список террористов и экстремистов

Российский теоретик левого движения внесен в список террористов и экстремистов ...

Просмотров: 1 081
Алексей Навальный приговорен к 19 годам тюрьмы

Алексей Навальный приговорен к 19 годам тюрьмы ...

Просмотров: 1 520
Власти Польши возмущены вызовом своего посла в МИД Украины

Власти Польши возмущены вызовом своего посла в МИД Украины ...

Просмотров: 2 264
Война переместилась в Москву

Война переместилась в Москву ...

Просмотров: 2 079
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Просмотров: 11 495
(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

Просмотров: 7 747
Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Просмотров: 7 101
В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Просмотров: 6 718
При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения

При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения

Просмотров: 5 364
Пригожин развернул свои колонны в 200 км от Москвы

Пригожин развернул свои колонны в 200 км от Москвы

Просмотров: 5 014
Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине

Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине

Просмотров: 4 431
Приближенный Путина обвинен в вооруженном мятеже

Приближенный Путина обвинен в вооруженном мятеже

Просмотров: 4 352
ВЛАСТЬ
Дочерняя компания Газпрома впервые "провалила" Общее собрание акционеров

Дочерняя компания Газпрома впервые "провалила" Общее собрание акционеров

09.08.2023  Правительство считает индексацию пенсий безответственной мерой
08.08.2023  Румыния считает Молдову самым уязвимым государством в Европе
07.08.2023  Целый премьер-министр занялся тарифом за парковку машин в Аэропорту
ЛЮДИ
Скончался бывший депутат Тудор Делиу

Скончался бывший депутат Тудор Делиу

09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
18.04.2023  На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия
08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове

27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление
17.07.2023  В Приднестровье убит глава оппозиционной партии



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2023 (18)
Июль 2023 (38)
Июнь 2023 (21)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)
Март 2023 (13)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker