Десятки сотрудников посольства России в Молдове были эвакуированы из Кишинева ...

Более 40 российских дипломатов, вместе с семьями, были эвакуированы специальным бортом из Кишиневского аэропорта.

Самолет Ту-214 российской специальной эскадрильи приземлился рано утром в Кишиневском аэропорту и вылетел в Россию, предположительно, в Адлер, в 9 часов утра.

До этого, в сопровождении нескольких экипажей полиции и карабинеров в Аэропорт проследовали два автобуса с сотрудниками российской дипмиссии и членами их семей.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет пролетел над Черным морем, через воздушное пространство Румынии. По этому же маршруту он и покинул воздушное пространство Молдовы.

Решение о массовом выдворении из Молдовы сотрудников посольства России было объявлено 26 июля. Согласно этому решению, страну должны покинуть 45 сотрудников посольства из 70. В Молдове должны остаться 10 дипломатов и 15 административно-технических работников посольства Российской Федерации.

Как следствие этого решения, с 5 августа в Молдове временно прекращен прием в консульском отделе посольства Российской Федерации.