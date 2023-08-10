Правящая партия Майи Санду возвращает на службу замешанных в махинациях людей Плахотнюка ...

Целый ряд лиц, причастны к расхищению государственных средств из таких компаний, как "Молдтелеком" и "Термоком", готовятся занять руководящие должности на одном из крупнейших предприятий со 100-процентных государственным капиталом.

Об этом сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, отметив, что ему стало известно о готовящейся правительством реорганизации АО "Термоэлектрика".

Усатый утверждает, что реорганизация проводится с целью утверждения в должности нового руководства во главе с Юрием Разлованом, которое должно будет также провести незаконную приватизацию принадлежащего предприятию имущества в Кишиневе и на берегу Днестра в Вадул-луй-Водэ.

Как заявил Усатый, имеющаяся у него информация подтверждает, что на руководящие должности буду возвращены люди, которые во времена Владимира Плахотнюка были причастны к схемам расхищения государственных средств из компаний «Молдтелеком», «Термоком»и др.

Одной из схем, которая планируется нынешней властью, является продажа детского лагеря отдыха "Энергетик", в Вадул-луй-Водэ, общей площадью 11 га, всего за 30 млн леев. По мнению Ренато Усатого, администрация А.О. "Термоэлектрика" не имеет морального права продавать этот актив, который она не строила и на содержание которого пожертвовал заработную плату за один рабочий день весь коллектив предприятия, состоящий из почти 2 тысяч человек.

Кроме того, разработанная под руководством министра энергетики Виктора Парликова схема предусматривает ликвидацию находящего в Кишиневе транспортного парка АО "Термоэлектрика", что оставит предприятие без собственной техники, которая ей жизненно необходима и которую ей уже придется арендовывать за деньги.

Ренато Усатый отметил, что в реализации новых преступных схем "по лекалам Плахотнюка" участвуют не только члены правительства, но и ряд депутатов парламентской фракции правящей партии.