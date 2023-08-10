Правящая партия держит в тайне повестку дня Чрезвычайной сессии парламента ...

Проект повестки дня Чрезвычайной сессии парламента не предан гласности, несмотря на обязательный характер ее предварительного предоставления в Постоянное бюро парламента.

Чрезвычайная сессия парламента созвана по инициативе председателя парламента, лидера правящей партии PAS Игоря Гросу на 16-17 августа.

Сообщая о созыве Чрезвычайной сессии, Парламент ограничился пресс-релизом, в котором отмечается, что Гросу отметил "необходимость рассмотреть ряд законодательных инициатив, регулирующих сферы энергоэффективности, кадастра, реформы социальной системы и др.".

В то же время, согласно Регламенту Парламента (ст.37 (3)), подобное заявление "подается в письменной форме Постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии".

В свою очередь, Постоянное бюро Парламента выносит решение об утверждении предложенного проекта повестки дня.