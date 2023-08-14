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Один из руководителей НАТО спровоцировал скандал с Украиной

Опубликовано : 16 август 2023 г. 08:53 | Просмотров: 1 244 | Категория: Мир

Заявления главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена о возможном отказе Украины от занятых Россией территорий в обмен на членство в НАТО вызвало гневную реакцию со стороны руководства Украины.

Как сообщила во вторник норвежская газета VG, Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может привести к окончанию войны в Украине.

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением", - сказал глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен. Киев сам определяет условия переговоров, добавил Йенссен, и в интересах всех сторон не допустить повторения боевых действий.

Йенссен также отметил, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимались и другими.

Реагируя на это заявление высокопоставленного чиновника НАТО, МИД Украины счел даже обсуждение такого сценария неприемлемым.

"Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — заявил представитель министерства Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление чиновника НАТО.

"Когда кто-то где-то нам начинает давать советы, сидя на диванах в теплых креслах, скажем так, Евросоюза или в каких-то других учреждениях, я хочу заметить, что ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания", - отметил он в этой связи.

Резко раскритиковал заявление представителя НАТО и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть, сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", - написал он в Twitter.

В свою очередь, в Кремле расценили слова Йенссена как "любопытные". Так отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев (возглавляет совет Владимир Путин – Ред.). Он заявил, что все территории Украины — "в высшей степени спорные" и для атлантической интеграции Украине надо отказаться от Киева.


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