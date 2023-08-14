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Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России

Опубликовано : 17 август 2023 г. 08:36 | Просмотров: 552 | Категория: Люди / Мир

В ряде регионов России проходят рейды по выявлению иностранцев, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет.

Мигранты уже были обнаружены сотрудниками ФСБ России и военных комиссариатов в Чувашии и Санкт-Петербурге.

"Выявлены граждане, проживающие в городах Чебоксары и Новочебоксарск, не вставшие на воинский учет в установленный законодательством срок. Организована явка указанных лиц в соответствующие военные комиссариаты республики", — говорится в сообщении военного комиссариата Чувашской республики.

Уклоняющиеся от воинской обязанности в России мигранты были привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 500 руб. до 3 тыс. руб.

В ходе проведенного рейда в Санкт-Петербурге было выявлено около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — говорится в сообщении.

Данные о первом гражданстве мигрантов не уточняются.

С 1 октября 2024 года за несообщение в военкомат "сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией", будет грозить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В случае несообщения тех же данных в период призыва — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Согласно российскому законодательству, граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.


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