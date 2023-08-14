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Украина импортирует электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Опубликовано : 17 август 2023 г. 16:01 | Просмотров: 3 425 | Категория: Мир

Расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской госкорпорации "ИнтерРАО" Молдавская ГРЭС экспортирует электроэнергию в Украину.

Как сообщила пресс-служба Укрэнерго, 16 августа в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Местная генерация не смогла покрыть пик потребления вечером, поэтому аварийная помощь осуществлялась из Румынии.

Зафиксированный в среду рекорд в энергосистеме пришелся на 21:00. Показатель потребления на 0,4% превысил предыдущий максимум 19 июля.

По данным украинского оператора, генерации и импорта не хватило для покрытия потребностей населения "из-за уменьшения светового дня и облачной погоды в некоторых регионах".

Аварийная помощь из Румынии с 19:00 до 22:00 была мощностью 400 МВт каждый час.

В сообщении также отмечается, что 17 августа экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется. В то же время, продолжается импорт из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт.


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