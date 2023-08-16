Россия заявила об утере советского опыта исследования Луны ...

Об этом Борисов заявил в эфире официального телеканала "Россия24".

Чиновник заявил, что станция разбилась из-за того, что ее двигатель во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84 секунд. В результате корабль сошел с расчетной орбиты и упал на Луну.

Глава "Роскосмоса" отметил, что основной причиной неудачи российской лунной программы является утеря опыта советской лунной программы 60-70 годов XX века.

"Я думаю, что опыт, негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач. Нам приходится, по сути дела, по новой осваивать все технологии — конечно, на новом техническом уровне", - заявил Борисов.

В то же время, он считает, что прерывать российскую лунную программу "ни в коем случае нельзя". "Все-таки мы около 50 лет не занимались Луной. Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960–1970-е годы, практически был потерян", добавил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

11 августа Россия запустила экспедицию "Луна-25". Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. 19 августа "Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации во время перехода "Луны-25" на предпосадочную орбиту. На следующий день стало известно, что миссия провалилась, а станция столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

Предыдущая экспедиция "Луна-24" была осуществлена советскими учеными в 1976 году. Аппарат доставил на Землю 170 г лунного грунта.