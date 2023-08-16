Скончался Тото Кутуньо
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Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет.
О смерти Тот кутуньо сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо.
Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.
Как сообщил его менеджер, "после продолжительной болезни состояние певца в последние месяцы ухудшилось".
Тото Кутуньо стал символом итальянской мелодии за рубежом благодаря композиции L'Italiano, появившейся в 1983 году.
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