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Скончался Тото Кутуньо

Опубликовано : 22 август 2023 г. 18:49 | Просмотров: 553 | Категория: Люди

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет.

О смерти Тот кутуньо сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо.

Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Как сообщил его менеджер, "после продолжительной болезни состояние певца в последние месяцы ухудшилось".

Тото Кутуньо стал символом итальянской мелодии за рубежом благодаря композиции L'Italiano, появившейся в 1983 году.


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