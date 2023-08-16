Скончался Тото Кутуньо ...

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет.

О смерти Тот кутуньо сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо.

Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Как сообщил его менеджер, "после продолжительной болезни состояние певца в последние месяцы ухудшилось".

Тото Кутуньо стал символом итальянской мелодии за рубежом благодаря композиции L'Italiano, появившейся в 1983 году.