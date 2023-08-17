Российские власти сообщают о возможной гибели основателя ЧВК Вагнер ...

В Тверской области разбился частный самолет Embraer. По данным Росавиации, среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.

МЧС России подтвердило гибель 10 человек: 7 пассажиров и 3 членов экипажа.

По данным Росавиации, в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer значился Евгений Пригожин.

Известно, что самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург.