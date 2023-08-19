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Украинская разведка сообщила о высадке и проведении военной операции в Крыму

Опубликовано : 24 август 2023 г. 18:22 | Просмотров: 826 | Категория: Мир

По данным Главного управления разведки минобороны Украины, в результате спецоперации все задачи были выполнены, а украинские военные без потерь покинули место операции.

Ночью 24 августа состоялась операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Военно-морских сил ВСУ во временно оккупированном Крыму, спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Как сообщили в ГУР Минобороны, "во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта".

“В результате противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова зареял государственный флаг. Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий”, - сказано в сообщении.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил важность проведенной операции в Крыму.

“Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили. В первую очередь, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами”, - заявил Буданов в телеэфире.

Чиновник заверил, что возвращение людей в Крыму к нормальной жизни продолжается, и пообещал проведение деоккупации Крыма..

“И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой", - заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Российские власти ничего не сообщали о столкновениях в Крыму.

Принадлежащий Украине полуостров Крым был аннексирован Российской Федерацией в феврале 2014 года.


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