Украинофилия режима Майи Санду приняла параноидальные формы – Чубашенко ...

Режим Санду напрочь связал свою судьбу с режимом Зеленского, стал его сиамским близнецом.

Такого мнения придерживается известный публицист Дмитрий Чубашенко в своей статье "Санду в украинском окопе".

Ниже, публикуется полный текст статьи:

Проеэсовские власти Молдовы отметили День независимости Украины, как свой собственный праздник. По-другому и быть не могло.

Можно высмеивать президентку Майю Санду за то, что она практикует «геополитическую педофилию», снимаясь в клипах с детским хором, а в украинских флажках, которыми машут детки, цвета украинского флага перепутаны местами. Но то, что украинофилия режима Санду приняла параноидальные формы, не смешно.

Разных молдавских политиков обвиняли в том, что они стелились и стелются под русских, под румын, под американцев, под европейцев. Санду пошла дальше — она по самую макушку засела в украинском окопе. Режим Санду напрочь связал свою судьбу с режимом Зеленского, стал его сиамским близнецом.

Западная пресса полна публикаций о том, что Украина не может выиграть войну с Россией, что рано или поздно Киеву придется пойти, как минимум, на прекращение огня, а возможно, и на признание утраты своих территории, как вариант, в обмен на членство в ЕС и НАТО.

Запад будет принуждать Киев к миру, а вслед за ним придется прогнуться и режиму Санду, потому что он теперь одно целое с украинской властью.

Режим Санду поставил все на победу Украины. Плана «Б» у этого режима нет.