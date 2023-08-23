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Зеленский требует приравнять коррупцию к госизмене

Опубликовано : 27 август 2023 г. 21:18 | Просмотров: 283 | Категория: Мир

В ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский предложит законопроект, согласно которому на период военного времени коррупция будет приравнена к государственной измене.

Об этом президент Украины заявил в интервью, которое транслировали во время общенационального телемарафона.

"Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на период военного времени. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь. "Поддержит ли это законодатель - я не знаю. Но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, может ли быть приравнена коррупция к госизмене до окончания войны или война закончится быстрее, Зеленский сказал: "Мы все хотим, чтобы война закончилась быстрее. Но это точно для того, чтобы соответствующий инструмент был задействован как можно скорее. Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю. Дальше игра на стороне парламента уже".

Президент Украины сделал это свое заявление на фоне участившихся в последнее время разоблачений коррупционных сделок, связанных, в том числе, и с закупками военного снаряжения.


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