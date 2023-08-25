Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
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В пригороде Кишинева 22-летняя сотрудница полиции в нетрезвом состоянии совершила ДТП со смертельным исходом.
Преступление было совершено около 2 часов ночи в городе Сынджера, когда автомобиль Toyota вылетел на тротуар, сбив троих пешеходов.
Как сообщает полиция, в результате аварии, 30-летняя женщина погибла на месте, а двое несовершеннолетних 6 и 17 лет были госпитализированы.
Уже установлено, что за рулем вылетевшего на тротуар автомобиля находилась 22-летняя сотрудница полиции. Также установлено, что находившаяся за рулем сотрудница полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения, а тест на алкоголь показал концентрацию в выдыхаемом воздухе 0,51 мг/л.
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