Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов ...

В пригороде Кишинева 22-летняя сотрудница полиции в нетрезвом состоянии совершила ДТП со смертельным исходом.

Преступление было совершено около 2 часов ночи в городе Сынджера, когда автомобиль Toyota вылетел на тротуар, сбив троих пешеходов.

Как сообщает полиция, в результате аварии, 30-летняя женщина погибла на месте, а двое несовершеннолетних 6 и 17 лет были госпитализированы.

Уже установлено, что за рулем вылетевшего на тротуар автомобиля находилась 22-летняя сотрудница полиции. Также установлено, что находившаяся за рулем сотрудница полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения, а тест на алкоголь показал концентрацию в выдыхаемом воздухе 0,51 мг/л.