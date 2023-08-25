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Правительство намерено запретить выращивание кукурузы на Юге Молдовы

Опубликовано : 29 август 2023 г. 10:15 | Просмотров: 288 | Категория: Власть / Страна

Вместо развития системы ирригации, власти решили ввести запрет на культивирование кукурузы в целом ряде регионов Молдовы.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил на пресс-конференции, что посев некоторых зерновых в ряде южных районов Молдовы может быть запрещен на законодательном уровне. Боля обратил особенное внимание на проблему выращивания кукурузы в южных районах страны в условиях недостаточного количества осадков.

Боля считает, что фермеры демонстрируют неподобающее отношение, засеивая поля кукурузой, и не предпринимают ничего для улучшения ситуации.

"Министерство сельского хозяйства хорошо ориентируется в реалиях фермеров. К сожалению, устранение требуемых вещей ничего не решает. Осенью на Юге Республики Молдова поднимут вопрос субсидий на посевы второй группы, подсолнечник, кукурузу", - заявил министр.

Чиновник сослался на метеонаблюдения последних двух тысяч лет, хотя известно, что история метеонаблюдений на Юге Молдовы велись около 150 лет.

"Всем известно, что в последние 2000 лет на Юге Республики Молдова количество осадков находится на уровне 200-300 мм, а кукурузе для роста необходимо 580-600 мм. По сути, необходимо на законодательном уровне установить, что если в регионе, где вы возделываете культуру, выпадает менее 500 мм осадков, то кукурузу сажать нельзя. Мы дойдем до этого уровня, если у вас нет агронома, который бы вам это объяснил, если надо – мы на законодательном уровне скажем, что кукурузу сажать нельзя. Это не вчера началось. Прошло 2000 лет", – заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства Владимир Боля.

Боля также является вице-председателем правящей партии PAS, фактическим лидером которой является президентка Майя Санду.


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