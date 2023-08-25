Бывший боевик ДНР пытался скрыться в Приднестровье ...

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Винницкой области бывшего боевика, который участвовал в войне против Украины в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СБУ, задержанный пытался скрыться в Приднестровье.

"Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался бежать, чтобы избежать наказания за свои преступления", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что он является житель города Константиновка, Донецкой области.

Также сообщается, что "в 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной Российской Федерации террористической группировке с востока Украины".

"Кроме того, он администрировал несколько прокремлевских групп в "Вконтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР"", - отмечается в сообщении СБУ.

Украинские спецслужбы установили, что еще до начала полномасштабного вторжения России мужчина покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".