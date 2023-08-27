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В Евросоюзе уже ничего не известно о расширении в 2030 году

Опубликовано : 29 август 2023 г. 19:21 | Просмотров: 509 | Категория: Мир

Пресс-секретарь Еврокомиссии отказалась комментировать вчерашнее заявление главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля о расширении ЕС в 2030 году за счет Молдовы и Украины.

Выступая по итогам Стратегического форума ЕС в Бледе, пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант уклонилась от ответа на вопрос журналистов поддерживают ли в Евросоюзе подготовку к расширению до 2030 года.

Спинант отказалась комментировать сделанное накануне заявление Шарля Мишеля и заявила, что вступление новых членов в ЕС должно происходить на основе их заслуг.

"Мы не сосредоточены на дате вступления новых стран в ЕС, мы сосредоточены на очень тесной работе со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их вступлению в Европейский союз, мы сосредоточены на поддержке реформ, которые осуществляем; инвестициях, которые помогают им трансформировать свою экономику и приблизиться к регуляторным требованиям, которые важно выполнить перед вступлением в ЕС", - отметила пресс-секретарь Европейской комиссии.

28 августа на форуме в словенском курортном городе Блед президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к 2030 году Евросоюз должен быть готов к вступлению в него новых стран, а на следующем Саммите ЕС будет обсуждено прием в него Молдовы и Украины.

"Мы должны говорить о сроках. Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдова. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия", - сказал Мишель.


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