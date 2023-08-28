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В Румынии впервые иммигранты стали причиной демографического роста

Опубликовано : 30 август 2023 г. 10:32 | Просмотров: 274 | Категория: Мир

Впервые за всю историю Румынии, иммигранты, приезжающие на заработки в Румынию, стали основной причиной роста населения Румынии.

Об этом сообщает Национальный институт статистики Румынии.

По данным статистики, численность иммигрантов превысила численность румын, покинувших страну, примерно на 85 000 человек.

В 2022 году среди эмигрантов большинство составляют мужчины (50,2%). А среди иммигрантов мужчины составляли большинство (53,3%).

Согласно статистическим данным, на 1 января 2023 года постоянное население Румынии составило 19,05 миллиона человек, что на 9 107 человек больше, чем на 1 января 2022 года.

Возраст большинства эмигрантов из Румынии составляет 30–34 года, за ним следуют группы 20–24 и 25–29 лет.

Статистика определяет эмигрантами людей, которые выезжают за границу на срок не менее 12 месяцев. Иммигрантами считаются те, кто приезжает в Румынию на срок не менее одного года. При измерении иммиграционного феномена учитывались также граждане Украины, получившие форму временной международной защиты.


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