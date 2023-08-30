Режим Санду даже хуже режима Плахотнюка - Чубашенко ...

Об этом написал в своей статье известный публицист Дмитрий Чубашенко, подчеркнув, что даже Плахотнюк не позволял себе делать то, что делает Санду.

Ниже, публикуется полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Режим Санду как рутинизация Зла

Режим «перезахваченного государства» президентки Майи Санду хуже режима «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Это признают все представители кишиневской оппозиции. Признают, но предпочитают вслух об этом не говорить.

Плахотнюк не позволял себе делать то, что делает Санду. Он не вводил вечное чрезвычайное положение и цензуру, не закрывал телеканалы, не запрещал политические партии и акции протеста, не подминал под себя так открыто юстицию, не попирал так грубо Конституцию, правовое государство, права и свободы человека. Санду все это делает.

Нынешний режим хуже еще и потому, что он творит свои беззакония, прикрываясь звездно-голубым флагом Европейского Союза, действуя с благословения и при полной поддержке своих западных покровителей. Плахотнюка Запад вынужден был терпеть, но однажды к нему пришли, сказали, что его время закончилось, и что ему лучше уехать.

При режиме Плахотнюка все знали, что он и есть главное Зло. Понимали, что против этого Зла надо бороться. И люди боролись. Были митинги, палаточные городки и марши протеста. Было всеобщее понимание, что от такой власти надо избавляться. Да, было много договорняков с Плахотнюком, но обычные люди были искренни в своем протесте против того режима.

Сегодня никто ни против чего не протестует. Режим Санду надеются одолеть не то, что без палаточных городков и маршей протеста, но даже без отдельно стоящего одиночного пикета. Через партийно-бюрократическую рутину, по процедурам «нормальной» демократии, по классическим учебникам пиара и избирательных кампаний. Тем самым, которые писали опекуны Санду, и в рамках поддерживаемого ими ее же авторитарного режима. Борьба профсоюза заключенных за демократизацию тюремных порядков.

Санду более последовательна в своем авторитаризме, чем Плахотнюк. При ней авторитаризм стал «правильным». Произошла рутинизация политического Зла. Оно стало банальным, приемлемым, не подлежащим осуждению и демонтажу. Даже полезным, хорошим и безальтернативным. И пока конца этому не видно.