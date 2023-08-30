Власть Майи Санду обвинена в пособничестве Шору ...

Несмотря на заявления властей о преступном характере деятельности структур беглого преступника Илана Шора, государственные структуры ничего не предпринимают для пресечения открытого подкупа местных властей накануне всеобщих местных выборов через аффилированный Шору фонд "Моя мечта".

Об этом заявил гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков в соцсетях, аргументировав свою позицию конкретными фактами.

Петков сообщил, что несколько недель назад, в примарии всех городов Молдовы были разосланы электронные письма от недавно зарегистрированного фонда «Моя мечта» с настойчивым предложением заполнить заявление об участии в проекте «Молдавский город».

Согласно приложенному к этому письму Регламенту, "общая сумма финансовых средств Фонда на реализацию проектов составляет 50 миллионов леев". "Происхождение этих средств – взносы «международных партнеров, которые согласились инвестировать в проекты местных сообществ в Республике Молдова»", - сообщил Александр Петков, цитируя документ.

Он также отметил, что согласно Регламенту, только до конца этого года на инфраструктурные проекты в городах якобы будут направлены 5 миллионов леев.

По мнению Петкова, разосланные с адреса satulbogat@shormd.com письма являются образцом неприкрытой электоральной коррупции.

"Признайтесь, хоть один представитель власти Майи Санду выступил с призывом к местным властям игнорировать этот неприкрытый акт подкупа чиновников в период предвыборной кампании? Хоть один представитель власти потребовал от прокуратуры начать расследование по этому факту? Вы хоть что-то услышали от «американского клона» Майи Санду в прокуратуре (Вероники Драгалин – Ред.) по этому поводу?

Конечно, сектанты Майи Санду будут и дальше взахлеб настаивать, что «Майя ни причем!», но согласитесь, в условиях, когда в Молдове все структуры власти контролируются одной-единственной партией, когда структуры Шора процветают при том, что Прокуратура по борьбе с коррупцией имеет в производстве несколько уголовных дел по незаконному финансированию партии «ШОР», когда контролируемая той же Майей Санду Служба информации и безопасности имеет свои подразделения во всех городах Молдовы, говорить о непричастности партии Санду к предвыборным кренделям Шора – просто безответственно", - написал Петков.

В заключение, он попросил не рассказывать больше "сказки о том, что нет тандема Шор-Санду". "Согласен лишь с тем, что в это тяжело поверить", - добавил гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков.

К своему посту в соцсетях он прикрепил и скрин-шоты поступившего примарам письма, которые, по его мнению, доказывают косвенную причастность правящей власти Майи Санду к незаконной деятельности структур запрещенной партии беглого преступника Илана Шора.