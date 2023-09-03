Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц ...

Ранее озвученная социалистами кандидатура Войку будет заменена на кандидатуру Максима Морошана из-за низкого рейтинга Войку, являющегося другом Додона.

О замене кандидата социалистов на выборах в Бельцах сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

"Додон увидел (по своим соцопросам – Ред.), что бывший глава МВД Паша Войку, которого он сейчас отзывает, имеет 3%", - заявил Усатый, добавив, что кандидатом от партии Додона на должность примара Бельц будет недавно назначенный главой бельцкой организации ПСРМ Максим Морошан.

Ранее сообщалось, что один из ближайших друзей Додона - Павел Войку является кандидатом Партии социалистов на предстоящих выборах примара Бельц. Специально для этого, Павел Войку даже сменил место жительства, хотя это не является требованием закона для участия в выборах.

Несмотря на это, в пятницу Игорь Додон сообщил, что его партия "готовит сюрприз" в качестве кандидата на выборы примара Бельц.