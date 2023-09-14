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Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея

Опубликовано : 26 сентябрь 2023 г. 11:55 | Просмотров: 1 218 | Категория: Власть / Страна

Лицей им. Дмитрия Кантемира в Яловенском районе объявил всеобщую забастовку в связи с требованием властей закрыть обучение в 10-м классе лицея.

Решение о забастовке объявлено учителями лицея, который действует в селе Вэсиень, Яловенского района. Учителя возмущены приказом, поступившим от Главного управления образования Яловенского района.

"Мы считаем незаконным приказ Главного управления образования Яловень №. 137 от 07.09.2023, которым из школьной сети исключены учащиеся, зачисленные в 10-й класс!

Требуем выполнить решение Яловенского районного совета от 22.09.2023, которое подтверждает включение учащихся 10-х классов в сеть школ на 2023-2024 учебный год", - говорится в заявлении педагогического коллектива лицея.

Педагоги также заявили, что действия властей нарушают права детей на получение образования. Забастовка объявлена с 26 сентября.


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