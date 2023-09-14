Паромная переправа через Дунай закрыта после ночной атаки России по Украине ...

Пункт пропуска Орловка – Исакча приостановил свою деятельность после того, как в ночь на 26 сентября он был подвергнут атаке российскими дронами.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, "имеют место мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на пограничную инфраструктуру".

Все транспортные средства перенаправляются на другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска Рени – Джурджулешты - Галаць.

По данным администрации паромного комплекса Орловка, благодаря оперативным действиям сотрудников пограничной службы и работников паромной переправы, удалось избежать жертв среди гражданских лиц. Были выведены из-под удара два пассажирских автобуса, в том числе - один из них с детьми.

Бомбардировка длилась почти 2 часа. В результате попадания в припортовую инфраструктуру, пострадали два водителя грузовиков. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 автопоездов загорелись.

Паромная переправа "Орловка" находится в 20 км от границы с Молдовой.