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Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло

Опубликовано : 26 сентябрь 2023 г. 18:13 | Просмотров: 1 271 | Категория: Власть

Указ об освобождении Александра Стояногло от должности Генерального прокурора был подписан Майей Санду во вторник.

Согласно ее указу, он подписан "в контексте рекомендаций Евросоюза" обеспечить занятие должности Генерального прокурора и обязательств Молдовы по выполнению условий системы правосудия.

С "рекомендацией" об освобождении Стояногло с должности генпрокурора вышел контролируемый правящей партией PAS Высший совет прокуроров 23 мая прошлого года. Тогда же, этот орган оценил деятельность Александра Стояногло, как "неудовлетворительную".

В июне 2022 года, правительство Молдовы получило запрос от Европейского суда по правам человека с требованием объяснений по делу незаконно отстраненного от должности Генерального прокурора Александра Стояногло.

Ранее уже сообщалось, что 5 октября 2021 года, в результате незаконных действий со стороны министра юстиции Сергея Литвиненко, а также депутата PAS Лилиана Карпа (один из инициаторов назначения олигарха Владимира Плахотнюка премьер-министром – Ред.), было возбуждено уголовное дело в отношении Генерального прокурора Александра Стояногло. В тот же вечер, Стояногло был задержан на 72 часа, а 9 октября был арестован на 30 суток домашнего ареста, который постоянно обновлялся без необходимых обоснований.

До этого, правящая партия PAS фактически определила судьбу генерального прокурора Александра Стояногло, уже публично заявляя о скорой его отставке.

Александр Стояногло стал Генеральным прокурором в результате конкурса, а указ о его назначении подписала Майя Санду 29 ноября 2019 года.


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