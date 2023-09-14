Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло ...

Указ об освобождении Александра Стояногло от должности Генерального прокурора был подписан Майей Санду во вторник.

Согласно ее указу, он подписан "в контексте рекомендаций Евросоюза" обеспечить занятие должности Генерального прокурора и обязательств Молдовы по выполнению условий системы правосудия.

С "рекомендацией" об освобождении Стояногло с должности генпрокурора вышел контролируемый правящей партией PAS Высший совет прокуроров 23 мая прошлого года. Тогда же, этот орган оценил деятельность Александра Стояногло, как "неудовлетворительную".

В июне 2022 года, правительство Молдовы получило запрос от Европейского суда по правам человека с требованием объяснений по делу незаконно отстраненного от должности Генерального прокурора Александра Стояногло.

Ранее уже сообщалось, что 5 октября 2021 года, в результате незаконных действий со стороны министра юстиции Сергея Литвиненко, а также депутата PAS Лилиана Карпа (один из инициаторов назначения олигарха Владимира Плахотнюка премьер-министром – Ред.), было возбуждено уголовное дело в отношении Генерального прокурора Александра Стояногло. В тот же вечер, Стояногло был задержан на 72 часа, а 9 октября был арестован на 30 суток домашнего ареста, который постоянно обновлялся без необходимых обоснований.

До этого, правящая партия PAS фактически определила судьбу генерального прокурора Александра Стояногло, уже публично заявляя о скорой его отставке.

Александр Стояногло стал Генеральным прокурором в результате конкурса, а указ о его назначении подписала Майя Санду 29 ноября 2019 года.