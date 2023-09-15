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(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров

Опубликовано : 29 сентябрь 2023 г. 13:41 | Просмотров: 1 297 | Категория: Власть

Представители правящей партии PAS в Сынджерейском районе были уличены в шантаже с целью принуждения примаров выдвигаться от партии PAS, контролируемой президентом Майей Санду.

Как заявил председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, правящая партия ведет скрытую кампанию по принуждению к вступлению в PAS минимум 450 примаров. Это составляет более половины от общего числа примаров по всей стране.

Усатый уточнил, что изначально планировалось принудить, в том числе, посредством шантажа, 300 примаров.

Он сообщил, что в пятницу утром депутат партии PAS  Иким Георге и представитель Госканцелярии правительства Кайнарян Кристиан приехали в село Цамбула, Сынджерейского района, пытаясь принудить примара села выдвинуться от их партии. В качестве вознаграждения, ему было обещано, в частности, решение проблемы задолженности правительства по трансфертам из госбюджета. В результате, примар Цамбулы, который руководит селом уже два мандата, отказался от предложения представителей власти.

Выступая на пресс-конференции, Ренато Усатый призвал всех примаров, которые столкнулись с организованной правящей партией незаконной кампанией, последовать примеру избранника из села Цамбула и пообещал, что любой из примаров может рассчитывать на его поддержку.

Ранее уже сообщалось, что нынешний депутат Иким "заслужил" свою должность, будучи телохранителем Майи Санду до ее прихода к власти.


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