МЕНЮ
Twitter
﻿ 3
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:13  

В Молдове прошла Международная экспедиция по защите Днестра

12.07.2018  

Путин назначил «ответственным за Молдову» одного из авторов «Меморандума Козака»

12.07.2018  

Видеопособие о методах политической полиции Жиздана

07.07.2018  

Власти боялись физического уничтожения Плахотнюка

07.07.2018  

В Молдове стартует международная экспедиция по защите Днестра

07.07.2018  

МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Додон: Меня унижают, но что поделаешь?

Опубликовано : 04 июль 2018 г. 23:34 | Просмотров: 9216 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон пожаловался на то, что «они бойкотируют институт президентства», но он не намерен противиться.

Об этом Додон объявил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, имея в виду в качестве «злодеев» правящую Демпартию, в сотрудничестве с которой он был неоднократно уличен.

В качестве вопиющего, на его взгляд, примера Додон привел пример отказа властей предоставить ему Отчет Kroll-2 о краже миллиарда из валютного резерва страны, под предлогом конфиденциальности.

«Мне его [Отчет] не дали, сказали, что есть клауза конфиденциальности, и они не дают. Идет полный бойкот, ребята. Полный бойкот института президентства», - пожаловался Додон, не уточнив, куда он обращался по поводу нарушения его прав на ознакомление с любыми документами.

В то же время, он категорически против какого-либо сопротивления подобному к себе отношению, которое, в видении Додона, приведет его к большинству в парламенте. По мнению Додона, возглавляемая им администрация является «единственным органом власти, который не контролируется демократами». Он считает, что уйти с должности означает «отдать единственную должность, которую не контролируют демократы, отдать демократам».


| Версия для печати


Загрузка...
Код видео:

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Видеопособие о методах политической полиции Жиздана

Видеопособие о методах политической полиции Жиздана ...

Просмотров: 1455
Власти боялись физического уничтожения Плахотнюка

Власти боялись физического уничтожения Плахотнюка ...

Просмотров: 11793
МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове

МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове ...

Просмотров: 2995
Послы ЕС потребовали от властей Молдовы найти решение по признанию результатов выборов мэра Кишинева

Послы ЕС потребовали от властей Молдовы найти решение по признанию результатов выборов мэра Кишинева ...

Просмотров: 2431
Власти Молдовы обвинили Евросоюз в необоснованном лишении помощи

Власти Молдовы обвинили Евросоюз в необоснованном лишении помощи ...

Просмотров: 2795
Партия Плахотнюка свозила в Кишинев жертв депортаций по разнарядке

Партия Плахотнюка свозила в Кишинев жертв депортаций по разнарядке ...

Просмотров: 2080
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 4257
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 24591
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 26106
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5755
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кремль прокомментировал нарушение Владимиром Путиным своего обещания

Кремль прокомментировал нарушение Владимиром Путиным своего обещания

Просмотров: 610445
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра

Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра

Просмотров: 49188
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор

Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор

Просмотров: 41504
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей

Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей

Просмотров: 27071
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона

Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона

Просмотров: 25814
При содействии партии Додона, суд отказался признавать выборы мэра Кишинева

При содействии партии Додона, суд отказался признавать выборы мэра Кишинева

Просмотров: 23107
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста

В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста

Просмотров: 21435
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК

Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК

Просмотров: 18231
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8991
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12864
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 14231
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10518
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10334
Август традиционно считается «мертвым» месяцем в...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Видеопособие о методах политической полиции Жиздана

Видеопособие о методах политической полиции Жиздана

07.07.2018  Власти боялись физического уничтожения Плахотнюка
07.07.2018  МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове
07.07.2018  Послы ЕС потребовали от властей Молдовы найти решение по признанию результатов выборов мэра Кишинева
ЛЮДИ
В Молдове объявлен траур в связи с годовщиной второй волны сталинских депортаций

В Молдове объявлен траур в связи с годовщиной второй волны сталинских депортаций

30.06.2018  Подписант Декларации о независимости в знак протеста против диктатуры Плахотнюка отказался от высшей награды Молдовы
26.06.2018  LIVE // В Кишиневе начались акции гражданского неповиновения
24.06.2018  В Кишиневе пройдет массовая акция протеста против режима, отменившего результаты выборов
БИЗНЕС
Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок

Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок

09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
КРИМИНАЛ
МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове

МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове

02.07.2018  Провокаторы не оправдали надежд своих кураторов из полиции
02.07.2018  Полиция показала свою подчиненность олигарху Плахотнюку
30.06.2018  Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2018 (39)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank