Додон: Меня унижают, но что поделаешь?

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон пожаловался на то, что «они бойкотируют институт президентства», но он не намерен противиться.

Об этом Додон объявил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, имея в виду в качестве «злодеев» правящую Демпартию, в сотрудничестве с которой он был неоднократно уличен.

В качестве вопиющего, на его взгляд, примера Додон привел пример отказа властей предоставить ему Отчет Kroll-2 о краже миллиарда из валютного резерва страны, под предлогом конфиденциальности.

«Мне его [Отчет] не дали, сказали, что есть клауза конфиденциальности, и они не дают. Идет полный бойкот, ребята. Полный бойкот института президентства», - пожаловался Додон, не уточнив, куда он обращался по поводу нарушения его прав на ознакомление с любыми документами.

В то же время, он категорически против какого-либо сопротивления подобному к себе отношению, которое, в видении Додона, приведет его к большинству в парламенте. По мнению Додона, возглавляемая им администрация является «единственным органом власти, который не контролируется демократами». Он считает, что уйти с должности означает «отдать единственную должность, которую не контролируют демократы, отдать демократам».