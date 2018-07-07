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В Армении начато расследование деятельности бывших президентов

Опубликовано : 05 июль 2018 г. 09:17 | Просмотров: 2828 | Категория: Мир

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну грозит уголовное преследование по делу о подавлении протеста в 2008 году, а семья бывшего президента Сержа Саргсяна подозревается в деле о коррупции.

Специальная следственная служба Армении уже вызвала на допрос бывшего главу государства Роберта Кочаряна.

Как сообщает Би-би-си, 4 июля глава следственной службы Сасун Хачатрян пояснил, что Кочаряна вызывают «пока» как свидетеля по делу об убийствах на митингах в начале 2008 года. Тогда в ходе столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек, в том числе два сотрудника полиции. Кочарян руководил Арменией в период с 1998 по апрель 2008 года.

В рамках того же расследования объявлен в розыск бывший министр обороны страны Микаел Арутюнян, которого подозревают в попытке свержения государственного строя страны и неправомерном использовании армии для разгона митингов.

Расследования дела о митингах 2008-го года армянские эксперты называют делом чести для нового премьера Никола Пашиняна. Он сам принимал участие в оппозиционном движении, был объявлен в розыск, а в 2010-ом был осужден на семь лет по обвинению в организации беспорядков. В тюрьме Пашинян провел больше года, выйдя по амнистии в 2011-ом. Премьер неоднократно заявлял, что собирается поставить точку в расследовании дела о гибели людей на митингах.

Предыдущие власти страны в лице Республиканской партии обвиняли в гибели людей саму оппозицию, что вызывало недовольство как противников власти, так и существенной части населения. «Помимо собственной заинтересованности, Пашинян выполняет и заказ общества», - считает армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

Полиция также активно интересуется деятельностью семьи другого бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Его младший брат Александр Саргсян был задержан и отпущен правоохранителями в конце июня, а 4 июля армянские СМИ сообщили, что в особняке Александра Сарсгяна в центре Еревана сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят обыск. Младший брат бывшего лидера Армении был депутатом двух созывов парламента страны и известен как влиятельный бизнесмен. Аналитики называют его «лицом армянской коррупции».

Другой брат экс-президента, Левон Саргсян также оказался подозреваемым в деле о коррупции. Специальная следственная служба заявила о начале следствия по делу о сокрытии доходов Левона Саргсяна и его семьи. В материалах дела фигурирует сумма почти в семь миллионов долларов. Левон Саргсян сейчас занимает пост посла Армении по особым поручениям.

Громкие дела против семьи Саргсяна и других видных представителей бывших армянских властей необходимы Пашиняну, кроме всего прочего, и для пополнения государственного бюджета, считает политолог Грант Микаелян.

Огромные штрафы и конфискация незаконных доходов могут оказаться важным подспорьем для будущего страны, отмечает он. При этом Микаелян сомневается, что сам Серж Саргсян окажется за решеткой - Николу Пашиняну не хочется создавать подобный исторический прецедент, так как ему и самому рано или поздно придется задуматься о том, как уходить из власти.

Власть в Армении сменилась после многотысячных митингов по всей стране весной 2018 года. Недовольство оппозиции и населения вызвало решение Сержа Саргсяна продолжить управлять страной в ранге премьера после истечения его президентского срока. Серж Саргсян подал в отставку, а новым премьер был избран глава оппозиционного движения Никол Пашинян.

При этом одним из главных требований оппозиции было назначение внеочередных парламентских выборов, так как Республиканская партия Армении продолжает сохранять номинальное большинство в парламенте. Пашинян неоднократно заявлял о желании уйти в отставку, чтобы ускорить проведение выборов.


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