Додон забыл о своем вкладе в сохранение у власти нынешнего режима

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон забыл о своей решающей роли в сохранении у власти Альянса за европейскую интеграцию, когда голоса его партии при избрании президентом Николае Тимофти предрешили сохранение режима, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком.

В среду, в эфире контролируемого Додоном телеканала NTV-Moldova, он посетовал, что его оппоненты «сейчас орут» на социалистов, забыв, что, по мнению Додона, именно нынешняя внепарламентская оппозиция виновна во всех бедах Молдовы.

«Люди должны понимать, что все их проблемы - это является совокупным результатом работы проевропейских правительств, Альянса за европейскую интеграцию-1,2,3 за последние 9 лет», - заявил Додон, начав перечислять все «заслуги» своих оппонентов по сохранению коалиции Филат-Плахотнюк и назначению Плахотнюка в руководство парламента.

«Я хочу напомнить, как он радовались в 2013-м, когда создали Альянс за европейскую интеграцию-3», - добавил Додон, возмутившись тем, что «сейчас орут на нас».

В то же время, Додон забыл, что в марте 2012 года именно без его поддержки тогдашний правящий Альянс за европейскую интеграцию был обречен на исчезновение.

О «небескорыстной» роли Додона в этой истории напомнил еще в октябре 2016 года бывший лидер Демпартии Мариан Лупу.

Тогда, Лупу напомнил в телеэфире Додону, что прежде чем критиковать действующую власть, Додон должен вспомнить, что эта власть действует именно благодаря Додону, который продлил ее существование в марте 2012 года голосованием за Тимофти, не допустив досрочные парламентские выборы.

«В марте 2012 года у наших оппонентов была реальная возможность эту власть изменить, не проголосовав за президента. Тем не менее, это произошло с непосредственным и личным участием Игоря Додона», - заявил Лупу. Он уточнил также, что голосование Додона за Тимофти «не было политически безвозмездным». «За этим следовал интерес. Безусловно, что этот интерес был обеспечен», - добавил Лупу.

Известно, что Николае Тимофти был избран 16 марта 2012 года, когда руководимая нынешним лидером Партии социалистов Игорем Додоном группа трех депутатов стала тогда решающей силой, обеспечившей утверждение Тимофти в должности.

Накануне голосования за Тимофти, Додон объявил, что в ходе беседы с предложенным властями кандидатом на должность президента, «Тимофти выдержал тест на государственность».