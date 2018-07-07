Европарламент поддержал введение санкций против молдавского режима и потребовал отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

Решение молдавских властей о непризнании выборов мэра Кишинева спровоцировало принятие самой жесткой за последние 10 лет Резолюции по Молдове.

Резолюция «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе» была принята в четверг голосами 343 депутатов. «Против» высказались 35 евродепутатов. Еще 160 депутатов Европарламента воздержались от голосования.

Согласно резолюции, Европарламент потребовал от Европейкой комиссии приостановления выделения Молдове бюджетной помощи, в качестве санкций за непризнание результатов выбров мэра Кишинева.

В документе говорится, что «этот механизм должен включать в себя перечень условий, которые молдавские власти обязаны выполнить». Этими условиями являются: признание результатов выборов мэра Кишинева, эффективное, тщательное расследование кражи миллиарда, возврат разворованных активов и привлечение к ответственности всех виновных.

Кроме того, евродепутаты призвали молдавские власти «полностью следовать рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии относительно реформы законодательства о выборах». Эти рекомендации назвали неприемлемыми изменение избирательной системы, проведенной по инициативе партий Владимира Плахотнюка и Игоря Додона.

Выступившая в прениях вице-президент Евросоюза, Верховный представитель ЕС по внешним связям и Политике безопасности Федерика Могерини заявила, что решение Высшей судебной палаты Молдовы «лишило граждан своего мэра, избранного демократическим путем.

«Решение о непризнании выборов было принято нетранспарентно, и я ожидаю, что власти найдут решение этой неприемлемой ситуации», - подчеркнула Могерини.

Кроме того, она обратила внимание молдавских властей на необходимость гарантированного обеспечения безопасности вышедших на протесты граждан. «Журналисты должны иметь возможность свободно делать свою работу. Мы заботимся о гражданах, а не о сферах геополитического влияния. После непризнания выборов мы приостановили выплату макрофинансовой помощи, потому что предусловия не были выполнены. В этой связи было принято решение о блокировании первого транша до момента, когда [молдавскими властями] будут выполнены политические условия», - заявила Федерика Могерини.

Это первое столь серьезное действие Евросоюза подобного характера с момента подписания Молдовой, в 2014 году, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что решение Евросоюза о предоставлении Молдове €100 млн макрофинансовой помощи было принято в апреле 2017 года. Эта помощь представляет из себя €60 млн в виде преференциальных займов и €40 млн в виде грантов.

Планировалось, что первый транш помощи должен был поступить в Молдову уже в начале второго полугодия этого года.