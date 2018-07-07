Фотофакт полицейского беспредела

Недавно высаженные деревья вдоль центрального проспекта Кишинева не являются препятствием для полицейских.

На фото запечатлен факт очередного беззакония, допущенного полицейскими при исполнении своих служебных обязанностей.

Очевидно, когда глава МВД Александр Жиздан стал генералом, будучи уличенным в контрабанде через приднестровский участок границы, припарковаться на дереве для его подчиненных - сущий пустяк.

Экипаж полиции 1101 был так припаркован на проспекте Штефана чел Маре, перед зданием Генпрокуратуры.