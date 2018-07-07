Партия Плахотнюка обвинила Евросоюз в подрыве европейских устремлений Молдовы

ДПМ обрушилась с жесткой критикой на европейские власти после того, как Европарламент утвердил введение санкций в отношении правящего в Молдове режима, отменившего результаты выборов мэра Кишинева.

Пресс-секретарь правящей в Молдове Демпартии Виталий Гэмурарь расценил принятую в четверг Резолюцию Европарламента по Молдове, как «политическую», уточнив, что это решение «против граждан Молдовы».

По мнению Демпартии, ее правительство незаслуженно подверглось жесткой критике, потому что оно «показало рекордный рост».

«Не исключено, что эта резолюция в значительной степени подорвет доверие молдаван к Европейскому союзу, которое за время исполнения мандата нынешнего правительства, показало рекордный рост. Тяжело будет объяснить гражданам, зачем они терпели такие суровые реформы, чтобы потом принималось решение против них - только потому, что этого захотели лидеры оппозиции, только потому, что правительство и ДПМ решили не вмешиваться в судебные решения»,- заявил пресс-секретарь принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.

Несмотря на такую высокомерную реакцию, правящая партия все же не сможет проигнорировать Резолюцию Европарламента. Пресс-секретарь Демпартии сообщил, что в пятницу с реакцией выйдет не только руководство партии, но также и контролируемые этой партией правительство с парламентом.

Ранее уже сообщалось, что в четверг Европарламент принял Резолюцию «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе».

Согласно резолюции, Европарламент потребовал от Европейской комиссии приостановления выделения Молдове бюджетной помощи, в качестве санкций за непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

Накануне, об этом же решении объявила и Европейская комиссия.

Это первое столь серьезное действие Евросоюза подобного характера с момента подписания Молдовой, в 2014 году, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что решение Евросоюза о предоставлении Молдове €100 млн макрофинансовой помощи было принято в апреле 2017 года. Эта помощь представляет из себя €60 млн в виде преференциальных займов и €40 млн в виде грантов.

Планировалось, что первый транш помощи должен был поступить в Молдову уже в начале второго полугодия этого года.