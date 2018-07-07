Могерини: Евросоюзу важнее интересы молдавских граждан, чем геополитика

Вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность принятия мер воздействия на молдавские власти в интересах народа Молдовы, а не мнимых геополитических или других интересов.

Об этом Могерини заявила, выступая в Европарламенте во время обсуждения Резолюции «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе».

«Позвольте мне подчеркнуть очень четко: сотрудничество с Европейским союзом не против кого-либо, а на пользу молдавских граждан. Мы не думаем с точки зрения сфер влияния или геополитики. Мы думаем только в категориях реформ, о наличии устойчивых моделей, в том числе в экономической сфере, о верховенстве закона и демократии в окружающих нас странах», - подчеркнула Федерика Могерини.

В этой связи Глава Европейской дипломатии отметила, что Евросоюз будет расширять свою деятельность в Молдове в сфере обеспечения свободы выражения и свободных СМИ.

«При каждом нашем общении с молдавскими собеседниками мы всегда уделяем особое внимание тем реформам, которые нужны Молдове: устранение угрозы независимости судебных инстанций; расследование банковского мошенничества; избирательная реформа; обеспечение свободы СМИ, и мы могли бы продолжить этот список.

Евросоюз последовательно требовал этого; но позвольте мне это очень четко подчеркнуть: в первую очередь, молдавские граждане ожидают и заслуживают этих реформ», - заявила Федерика Могерини.

Говоря о ситуации вокруг непризнанных властями выборов в Кишиневе, она подчеркнула, что «столпами любой демократии являются всеобщие, доверительные и транспарентные выборы на всех уровнях». «То, как проходили выборы мэра в Кишиневе, не сулит ничего хорошего для организации общенациональных выборов, ожидаемых в конце этого года», - особо отметила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Вице-президент Еврокомиссии обратила внимание, что позиция Евросоюза по ситуации в Молдове была ожидаема и «очень ясна», исходя из февральских Выводов Совета ЕС. «Новое законодательство о выборах, принятое ровно год назад, не затрагивает ключевых рекомендаций международных партнеров, а именно Венецианской комиссии Совета Европы и ОБСЕ/БДИПЧ», - подчеркнула Могерини в своем выступлении в Европарламенте.

Ранее уже сообщалось, что в четверг Европарламент принял Резолюцию «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе».

Согласно резолюции, Европарламент потребовал от Европейской комиссии приостановления выделения Молдове бюджетной помощи, в качестве санкций за непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

Накануне, об этом же решении объявила и Европейская комиссия.

Это первое столь серьезное действие Евросоюза подобного характера с момента подписания Молдовой, в 2014 году, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что решение Евросоюза о предоставлении Молдове €100 млн макрофинансовой помощи было принято в апреле 2017 года. Эта помощь представляет из себя €60 млн в виде преференциальных займов и €40 млн в виде грантов.

Планировалось, что первый транш помощи должен был поступить в Молдову уже в начале второго полугодия этого года.