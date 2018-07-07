Жиздан вывел для слежки за оппозицией и своих «амазонок» в штатском
(ФОТО) Антиправительственные протесты не обходятся не только без «тихушников»-полицейских, но и «тихушниц», видимо, для соблюдения органами полиции принципов гендерного равенства в своей репрессивной деятельности.
К примеру, на состоявшейся в четверг протестной акции перед Парламентом, среди протестующих могла быть замечена девушка, если и привлекающая к себе внимание, то только не как сотрудник полиции.
В определенный момент, она живо общалась с протестующими и даже выкрикивала лозунги о том, что полиция охраняет преступников во власти.
Как было замечено, ее задачей была фото- и видеофиксация наиболее активных участников протестов. Время от времени, девушка в штатском отправляла по телефону сообщения «из гущи событий».
Как стало известно агентству OMEGA от одного из офицеров полиции, этой девушкой является сотрудница полиции, Виорика Гросу. О ней известно также, что она является активным членом Ассоциации женщин-полицейских, а среди ее кумиров - депутат Демпартии Константин Цуцу.
| Версия для печати