В Молдове объявлен траур в связи с годовщиной второй волны сталинских депортаций ...

Национальный траур в память о жертвах депортаций объявлен на всей территории Молдовы.

Операция под кодовым названием «Юг» по депортации более 11 тысяч семей в Сибирь и Казахстан началась в ночь с 5 на 6 июля 1949 года в Молдавской ССР и была проведена силами МГБ Молдавской ССР до вечера 7 июля.

Историки приводят архивные данные, согласно которым депортации подверглись 11263 семьи или более 35 тысяч человек, в том числе 9 745 мужчин, 13 924 женщины и 11 381 ребёнок до пятнадцатилетнего возраста.

Списки подлежащих депортации начали составляться в конце 1948 года, когда Министерство госбезопасности Молдавской ССР составило списки «кулаков и прочих антисоветских элементов, остатки румыно-молдавских буржуазно-националистических, кулацко-бандитских и спекулятивных элементов».

Люди были свезены на узловые железнодорожные станции, а для их перевозки в Сибирь и Казахстан было задействовано 1573 товарных вагона.

Большинство депортированных было размещено в Казахстане (9954 человека), в Омской (6085 человек) и Новосибирской (5787 человек) областях, в Красноярском крае (470 человек), в Коми АССР (352 человека).

Сегодня в Молдове осталось около восьми тысяч депортированных и впоследствии реабилитированных граждан.